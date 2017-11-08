Петербурженку изнасиловал сосед по коммуналке, пока она спала

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Жительницу Петербурга попытался изнасиловать сосед по коммуналке, напав на нее, когда она спала.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел во вторник ночью в двухкомнатной коммунальной квартире дома на проспекте Науки. 25-летняя пострадавшая сообщила полиции, что сама она зарегистрирована и проживает в одной из комнат этой квартиры, вторая – в течение пяти лет сдавалась 50-летнему мужчине.

«Ночью она проснулась от насильственных действий сексуального характера. Прогнал насильника молодой человек девушки, которому она позвонила и сообщила о нападении», - уточнил источник в правоохранительных органах.

