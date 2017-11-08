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Петербурженку изнасиловал сосед по коммуналке, пока она спала
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    Петербурженку изнасиловал сосед по коммуналке, пока она спала

    9:51  8 Ноября 2017
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    Петербурженку изнасиловал сосед по коммуналке, пока она спала

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Жительницу Петербурга попытался изнасиловать сосед по коммуналке, напав на нее, когда она спала.

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел во вторник ночью в двухкомнатной коммунальной квартире дома на проспекте Науки. 25-летняя пострадавшая сообщила полиции,  что сама она зарегистрирована и проживает в одной из комнат этой квартиры, вторая – в течение пяти лет сдавалась 50-летнему мужчине.

    «Ночью она проснулась от насильственных действий сексуального характера. Прогнал насильника молодой человек девушки, которому она позвонила и сообщила о нападении», - уточнил источник в правоохранительных органах. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #петербург #изнасилование #полиция #коммуналка
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