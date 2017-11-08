Сгнивший труп соседа нашла жительница Петербурга

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Сгнивший труп в квартире соседа обнаружила жительница Петербурга, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 7 ноября в жилом доме, расположенном на улице Подвойского. Труп неизвестного мужчины с признаками сильных гнилостных изменений нашла местная жительница 1969 года рождения.

На вид погибшему 60-70 лет, рост 175 см, черные волосы средней длины. Он был одет в красную клетчатую рубашку и синие джинсы.

По предварительным данным, труп принадлежит хозяину квартиры 1967 года рождения.

В настоящее время тело направлено в морг для проведения вскрытия и установления причин смерти.