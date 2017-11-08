Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп прибыл в Китай с первым официальным визитом
Происшествия
Сгнивший труп соседа нашла жительница Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сгнивший труп соседа нашла жительница Петербурга

    9:54  8 Ноября 2017
    41

    Сгнивший труп соседа нашла жительница Петербурга

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Сгнивший труп в квартире соседа обнаружила жительница Петербурга, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Инцидент произошел 7 ноября в жилом доме, расположенном на улице Подвойского. Труп неизвестного мужчины с признаками сильных гнилостных изменений нашла местная жительница 1969 года рождения.

    На вид погибшему 60-70 лет, рост 175 см, черные волосы средней длины. Он был одет в красную клетчатую рубашку и синие джинсы.

    По предварительным данным, труп принадлежит хозяину квартиры 1967 года рождения.

    В настоящее время тело направлено в морг для проведения вскрытия и установления причин смерти.

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #труп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        616
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        5159
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1497
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        342