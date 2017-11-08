Труп неизвестной женщины нашли в квартире в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Тело неизвестной женщины было найдено в квартире в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, труп был найден 7 ноября. В 04.04 в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал об обнаруженном трупе.

Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт обнаружения трупа женщины в квартире по улице Гашека. На вид погибшей около 30 лет.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти человека.

Ранее сообщалось, что труп пенсионера в синяках обнаружили в Петербурге.