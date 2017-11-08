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Общество
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Происшествия
Труп неизвестной женщины нашли в квартире в Петербурге
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    Труп неизвестной женщины нашли в квартире в Петербурге

    9:32  8 Ноября 2017
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    Труп неизвестной женщины нашли в квартире в Петербурге

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Тело неизвестной женщины было найдено в квартире в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, труп был найден 7 ноября. В 04.04 в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал об обнаруженном трупе.

    Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт обнаружения трупа женщины в квартире по улице Гашека. На вид погибшей около 30 лет.

    Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти человека. 

    Ранее сообщалось, что труп пенсионера в синяках обнаружили в Петербурге. 

    Труп неизвестной женщины нашли в квартире в Петербурге

    Автор: Алия Садыкова
    #петербург #труп #полиция #женщина
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