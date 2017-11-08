Житель Ленобласти убил вилами собственного брат

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Житель Ленобласти жестоко расправился с собственным братом во время ссоры. Инцидент произошел 30 октября, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В ходе расследования сотрудниками полиции был задержан мужчина 1987 года рождения, неработающий. Правоохранительными органами было установлено, что во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, подозреваемый вилами убил своего брата, а затем скрылся с места происшествия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В данный момент он задержан.