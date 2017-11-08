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Труп пенсионера в синяках обнаружили в Петербурге
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    Труп пенсионера в синяках обнаружили в Петербурге

    9:07  8 Ноября 2017
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    Труп пенсионера в синяках обнаружили в Петербурге

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Труп пенсионера с синяками был обнаружен в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, труп мужчины 1939 года рождения был найден накануне. Его обнаружили в 21.30 в своей квартире по улице Купчинской.

    На теле погибшего  были зафиксированы гематомы.

    На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Полиция выясняет обстоятельства гибели пожилого мужчины. 

    Ранее сообщалось, что труп избитого мужчины нашли в Петербурге. 

    Труп пенсионера в синяках обнаружили в Петербурге

    Автор: Алия Садыкова
    #петербург #труп
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