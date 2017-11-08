Труп пенсионера в синяках обнаружили в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Труп пенсионера с синяками был обнаружен в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, труп мужчины 1939 года рождения был найден накануне. Его обнаружили в 21.30 в своей квартире по улице Купчинской.

На теле погибшего были зафиксированы гематомы.

На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Полиция выясняет обстоятельства гибели пожилого мужчины.

Ранее сообщалось, что труп избитого мужчины нашли в Петербурге.