Человеческие кости нашли во время земляных работ на подстанции в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Человеческие кости были обнаружены в одном из кабельных лотков во время проведения земляных работ на электроподстанции в Ленобласти. Сотрудники петербургской инженерной компании сообщили об этом в полицию.

Земельные работы проводились неподалеку от военного городка к северу от Петербурга. В скрытом под бетонной крышкой кабельном лотке размером 50 на 50 сантиметров были обнаружены человеческий череп, ребра, тазовые кости и кости ног. При этом кабелей в лотке не было, а бетонная крышка кабельного лотка была засыпана землей, которая уже покрылась слоем травы.

Полиция проводит проверку в связи с обнаружением человеческих останков, которые были скрыты при установке кабельных лотков.