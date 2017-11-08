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Общество
Густой туман накрыл улицы Петербурга
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    Густой туман накрыл улицы Петербурга

    9:07  8 Ноября 2017
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    Густой туман накрыл улицы Петербурга

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Густой туман накрыл улицы Петербурга в ночь на 8 ноября. Утром в среду мутную завесу могли наблюдать местные жители буквально на каждой улице города. В связи с этим синоптики прогнозируют низкую степень видимости.

    Кроме того, на дорогах Петербурга частично встречается гололедица, водителям рекомендуют соблюдать осторожность и не нарушать скоростной режим.

    В городе ожидается небольшое потепление. Температура воздуха поднимется выше шести градусов тепла.

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #синоптики #туман
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