Полиция поймала петербуржца, убившего собутыльника на балконе

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца, который убил собутыльника, толкнув его на балконе.

По информации Федерального агентства новостей, сотрудники полиции задержали мужчину 1998 года рождения, который сознался в том, что 5 ноября примерно в 03.00 во время ссоры, возникшей после распития алкоголя, толкнул приятеля, который упал и ударился головой об ограждение балкона.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, 5 ноября в петербургской квартире был найден труп мужчины 1985 года рождения.