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Полиция поймала петербуржца, убившего собутыльника на балконе
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    Полиция поймала петербуржца, убившего собутыльника на балконе

    9:09  8 Ноября 2017
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    Полиция поймала петербуржца, убившего собутыльника на балконе

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца, который убил собутыльника, толкнув его на балконе. 

    По информации Федерального агентства новостей, сотрудники полиции задержали мужчину 1998 года рождения, который сознался в том, что 5 ноября примерно в 03.00 во время ссоры, возникшей после распития алкоголя, толкнул приятеля, который упал и ударился головой об ограждение балкона.

    Полиция поймала петербуржца, убившего собутыльника на балконе

    В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. 

    Напомним, 5 ноября в петербургской квартире был найден труп мужчины 1985 года рождения. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #полиция #балкон
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