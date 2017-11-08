Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Россияне станут получать «дальневосточный гектар» на 15 дней быстрее
Происшествия
Труп избитого мужчины нашли в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Труп избитого мужчины нашли в Петербурге

    9:00  8 Ноября 2017
    56

    Труп избитого мужчины нашли в Петербурге

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Тело избитого жителя Петербурга обнаружили в его собственной квартире, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Инцидент произошел 7 ноября в жилом доме, расположенном на Сиреневом бульваре. На трупе были зафиксированы множественные гематомы и ссадины. Полиция установила личность погибшего. Им оказался местный житель 1965 года рождения, неработающий.

    В данный момент труп направлен в морг для установления причин смерти.

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #труп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1301
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        272
        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        0:56   8 Ноября 2017
        999
        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        23:05   7 Ноября 2017
        1442