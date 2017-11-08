Труп избитого мужчины нашли в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 8 ноября. Тело избитого жителя Петербурга обнаружили в его собственной квартире, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 7 ноября в жилом доме, расположенном на Сиреневом бульваре. На трупе были зафиксированы множественные гематомы и ссадины. Полиция установила личность погибшего. Им оказался местный житель 1965 года рождения, неработающий.

В данный момент труп направлен в морг для установления причин смерти.