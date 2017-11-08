Петербургские депутаты просят Генпрокуратуру проверить соглашение о строительстве ЗСД

В Избранное

Санкт-Петербург, 8 ноября. Петербургские депутаты сомневаются в легальности государственно-частного партнерства при строительстве Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Члены «Справедливой России» в петербургском заксе обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить договор о строительстве ЗСД, который был заключен между Смольным, ООО «Магистраль Северной столицы» и ОАО «Западный скоростной диаметр», сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Напомним, ранее у депутатов появились претензии к форме договора и компенсационным выплатам инвестору, поэтому депутаты закса просят ведомство изучить соглашение и дать правовую оценку.