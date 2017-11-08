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Политика
Петербургские депутаты просят Генпрокуратуру проверить соглашение о строительстве ЗСД
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    Петербургские депутаты просят Генпрокуратуру проверить соглашение о строительстве ЗСД

    8:58  8 Ноября 2017
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    Петербургские депутаты просят Генпрокуратуру проверить соглашение о строительстве ЗСД

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Петербургские депутаты сомневаются в легальности государственно-частного партнерства при строительстве Западного скоростного диаметра (ЗСД). 

    Члены «Справедливой России» в петербургском заксе обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить договор о строительстве ЗСД, который был заключен между Смольным, ООО «Магистраль Северной столицы» и ОАО «Западный скоростной диаметр», сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Петербургские депутаты просят Генпрокуратуру проверить соглашение о строительстве ЗСД

    Напомним, ранее у депутатов появились претензии к форме договора и компенсационным выплатам инвестору, поэтому депутаты закса просят ведомство изучить соглашение и дать правовую оценку. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #закс #генпрокуратура рф
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