Депо «Южное» в Петербурге достроят к маю 2018 года

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Завершение строительства депо метрополитена «Южное» и станций Фрунзенского радиуса в Петербурге перенесли с января на май 2018 года. Об этом заявила вице-губернатор Игорь Албин.

Албин отметил, что сроки сдачи объекта сдвинулись из-за смены подрядчика.

«Это чрезвычайно важный объект. В мае 2018 года он будет введен в эксплуатацию», — подчеркнул чиновник.

Также вице-губернатор заявил, что депо «Южное» будет иметь важное значение для строительства линии скоростного трамвая в Рыбацкое и Колпино.