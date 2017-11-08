Три перехватывающие парковки появятся возле станций метро «Купчино» и «Рыбацкое»

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Три перехватывающие автомобильные парковки построят на юге Петербурга, возле станций метрополитена «Купчино и «Рыбацкое». Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ).

По имеющимся данным, в будущем году возле конечных станций метро «Рыбацкое» и «Купчино» появятся перехватывающие парковки.

Для новых паркингов выделили место на Витебском проспекте, Тепловозной улице, а также Балканской площади.

В общей сложности они смогут вместить 324 транспортных средства, пишет «Ньюинформ».

Напомним, что в Петербурге на сегодняшний день работают 16 перехватывающих парковок, которые могут принять порядка 1600 автомобилей.

Ранее стало известно, что в Петербурге будут штрафовать за неоплаченную парковку.