Памятный камень всем корабелам революционной России заложили в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 ноября. В Петербурге заложили памятный камень всем судостроителям, которые выполняли свой профессиональный долг в годы революции и гражданской войны в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Объединенная судостроительная компания 7 ноября на «Адмиралтейских верфях» заложила памятный камень всем судостроителям, которые выполняли свой профессиональный долг в годы революции и гражданской войны.

Этот символический акт напомнил о судьбах десятков тысяч людей, которых в неспокойное время развело по разные стороны баррикад. Однако они не изменили своей профессии.

От имени президента России Владимира Путина поздравления корабелам передал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. На церемонии закладки памятного камня присутствовали представители Объединенной судостроительной корпорации, министерства обороны страны, а также петербургской интеллигенции.

Народный артист Михаил Боярский сообщил, что он всегда готов выполнить любую просьбу судостроителей.

«Если вам понадобится человек, разбивающий бутылки о борт корабля, я это делаю профессионально», — пошутил народный артист.

Любопытно, что церемония закладки памятного камня состоялась практически в день рождения предприятия — накануне верфи отметили 313-й год со дня основания.