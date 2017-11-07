Рэпер Гнойный оценил ущерб от нападения в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Правоохранительные органы Петербурга не станут возбуждать уголовное дело после нападения на Вячеслава Машнова, более известного под псевдонимом Гнойный. Музыкант оценил нанесенный ему ущерб в 65 тысяч рублей.

Менеджеры российского рэп-исполнителя Гнойного заявили, что музыкант был избит вечером 5 ноября. За помощью медиков Машнов не обращался и во время концерта выступал в маске. Своим поклонникам он сообщил, что пострадал «за песни». Правоохранительные органы Петербурге квалифицировали инцидент как административное правонарушение.

Позднее Гнойный написал заявление в правоохранительные органы, сообщив о нападении на него группы молодых людей на Пироговской набережной. Ущерб Машнов оценил в 65 тысяч рублей, по его словам, молодые люди несколько раз ударили его по лицу и порвали пуховик, пишет «Комсомольская правда».