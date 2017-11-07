Тысячи гвоздик возложили у крейсера «Аврора» в честь юбилея Октября‍

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Более 7 тысяч гвоздик возложили петербургские активисты к крейсеру «Аврора» в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Организаторы в социальных сетях сообщают, что цветы были приобретены на добровольные пожертвования и сама акция не является политической.

«Мы, граждане России, не связанные с политическими партиями и движениями и представляющие гражданское общество, утром 7 ноября приносим на набережную, где пришвартован крейсер, тысячи красных гвоздик в память о событии, изменившем и потрясшем мир», — сообщил организаторы акции.

В память об Октябрьской революции в Петропавловской крепости прозвучал полуденный выстрел из орудия, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, в Петербурге стартовал еще один этап уникального общественного проекта «Открытый город», в рамках которого у жителей города и туристов появится шанс бесплатно посмотреть закрытые городские пространства.