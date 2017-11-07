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Россия
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Общество
Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода 7 ноября
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    Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода 7 ноября

    12:12  7 Ноября 2017
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    Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода 7 ноября

    Санкт-Петербург, 7 ноября. Во вторник, 7 ноября, в Петербурге будет умеренно теплая погода без осадков, сообщил главный синоптик в Гидрометцентре Петербурга Александр Колесов. По его словам, погода сегодня практически такая же, как и 100 лет назад.

    «Погода в канун Революции, — написал Колесов на своей странице Facebook. — Как и сто лет назад, тепло и мало осадков».

    В качестве иллюстрации он привел график, отражающий суточные колебания температуры в первую декаду ноября 1917 года. Впрочем, не совсем ясно, при чем тут революция — ведь по старому календарному стилю события, положившие начало Октябрьской революции в 1917 году состоялась не 7 ноября, а 25 октября. 

    Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода 7 ноября

    По сравнению с ноябрем 1917 года погода в Санкт-Петербурге сегодня ожидается даже теплее — до +7 градусов. В городе солнечно, сохраняется достаточно сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. В ближайшие дни в Петербурге будет сохраняться температура воздуха выше нуля, к пятнице могут начаться осадки, заморозков не ожидается.

    Автор: Валентин Меликов
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