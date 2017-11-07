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Россия
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Общество
Почти пять тысяч тонн мусора вывезли с улиц Петербурга за неделю
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    Почти пять тысяч тонн мусора вывезли с улиц Петербурга за неделю

    11:32  7 Ноября 2017
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    Почти пять тысяч тонн мусора вывезли с улиц Петербурга за неделю

    Санкт-Петербург, 7 ноября. В период с 30 октября по 5 ноября с улиц Северной столицы вывезли более 4,5 тысяч тонн мусора. 

    Как рассказали KP.ru в пресс-службе Комитета по благоустройству, значительная часть (3662 тонны) — это смет, а остальные 872 тонны — сам мусор.

    На прошедшей неделе за чистотой петербургских улиц следили машины спецтехники, отработавшие около шести тысяч смен, и специалисты ручного труда (более девяти тысяч смен). Во вторник, 7 ноября, на улицы города выведены 292 единицы машин и 904 дворников.

    Дорожные предприятия Петербурга перешли на зимний режим работы на позапрошлой неделе. В пресс-службе ведомства отчитались, что использовано уже 400 кубометров противогололедной смеси.

    В Комитете по благоустройству напоминают, что оставить сообщение о состоянии улично-дорожной сети можно по телефону 314-60-13. Дежурная служба работает круглосуточно.

    Автор: Юлия Кошкина
    #санкт-петербург #мусор #благоустройство
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