Почти пять тысяч тонн мусора вывезли с улиц Петербурга за неделю

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Санкт-Петербург, 7 ноября. В период с 30 октября по 5 ноября с улиц Северной столицы вывезли более 4,5 тысяч тонн мусора.

Как рассказали KP.ru в пресс-службе Комитета по благоустройству, значительная часть (3662 тонны) — это смет, а остальные 872 тонны — сам мусор.

На прошедшей неделе за чистотой петербургских улиц следили машины спецтехники, отработавшие около шести тысяч смен, и специалисты ручного труда (более девяти тысяч смен). Во вторник, 7 ноября, на улицы города выведены 292 единицы машин и 904 дворников.

Дорожные предприятия Петербурга перешли на зимний режим работы на позапрошлой неделе. В пресс-службе ведомства отчитались, что использовано уже 400 кубометров противогололедной смеси.

В Комитете по благоустройству напоминают, что оставить сообщение о состоянии улично-дорожной сети можно по телефону 314-60-13. Дежурная служба работает круглосуточно.