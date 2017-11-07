Петербургскую школьницу, которую отец удерживал в Турции, вернули в Россию

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Во вторник, 7 ноября, на территорию России была доставлена 15-летняя школьница из Петербурга, которую отец удерживал в Турции. Об этом говорится в релизе СК России, который поступил в распоряжение Федерального агентства новостей.

По информации ФАН, в самое ближайшее время девочка будет допрошена с участием психолога и педагогов.

Главным СУ СК Россиии по Петербургу и Ленобласти будут выясняться все обстоятельства ее поездки в Турцию, а также условия проживания в другом государстве. Кроме того, будет изучена переписка в социальных сетях.

«В рамках расследования уголовного дела будут выясняться факт наличия или отсутствия преступления в отношении девочки. Следствием устанавливается, совершались ли в отношении нее преступления как на территории России, так и за границей», — следует из релиза ведомства.

Напомним, ранее глава Ск России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с вывезенной в другую страну девочкой.