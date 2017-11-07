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Сгнивший труп мужчины без одежды с укусами на лице обнаружили в лесу под Петербургом
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    Сгнивший труп мужчины без одежды с укусами на лице обнаружили в лесу под Петербургом

    10:56  7 Ноября 2017
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    Сгнивший труп мужчины без одежды с укусами на лице обнаружили в лесу под Петербургом

    Санкт-Петербург, 7 ноября. Сгнивший труп неизвестного мужчины со следами укусов на лице обнаружили в лесу у Ленинградского шоссе под Петербургом. Обстоятельства и причины смерти устанавливает полиция.

    Как стало известно ФАН, жуткую находку сделал житель Лодейного поля 5 ноября утром. По его словам, в трех километрах от АЗС «Киришиавтосервис» на Ленинградском шоссе в лесном массиве он обнаружил труп мужчины «с укусами на лице, без штанов и обуви, но в футболке».

    «Тело находится в состоянии сильных гнилостных изменений. На вид погибшему около 50 лет.В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти», - добавил источник в правоохранительных органах.
     

    Автор: Алексей Громов
    #ленобласть #санкт-петербург #труп #смерть #лес #мужчина
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