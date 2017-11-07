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Россия
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Происшествия
Шестиклассница разбилась в Петербурге, упав с 19-го этажа
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    Шестиклассница разбилась в Петербурге, упав с 19-го этажа

    11:01  7 Ноября 2017
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    Шестиклассница разбилась в Петербурге, упав с 19-го этажа

    Санкт-Петербург, 7 ноября. Шестиклассница выпала из окна 19 этажа на улице Земледельческой в Петербурге, инцидент произошел накануне. 

    Правоохранительные органы Петербурга расследуют инцидент с гибелью 12-летней девочки. Известно, что ученица шестого класса упала с большой высоты, получив травмы, не совместимые с жизнью. Оперативники проводят следственные мероприятия на месте происшествия.

    Отмечается, что погибшая была единственным ребенком. Ее воспитывали мать и отчим. Ранее сообщалось о нападении жительницы Ленобласти на 19-летнюю подругу из-за дорогого смартфона. 
     

    Автор: Ирина Селезнева
    #петербург
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