Шестиклассница разбилась в Петербурге, упав с 19-го этажа

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Шестиклассница выпала из окна 19 этажа на улице Земледельческой в Петербурге, инцидент произошел накануне.

Правоохранительные органы Петербурга расследуют инцидент с гибелью 12-летней девочки. Известно, что ученица шестого класса упала с большой высоты, получив травмы, не совместимые с жизнью. Оперативники проводят следственные мероприятия на месте происшествия.

Отмечается, что погибшая была единственным ребенком. Ее воспитывали мать и отчим. Ранее сообщалось о нападении жительницы Ленобласти на 19-летнюю подругу из-за дорогого смартфона.

