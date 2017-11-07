Бесплатные экскурсии по закрытым пространствам начались в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Во вторник в Северной столице стартовал еще один этап уникального общественного проекта «Открытый город», в рамках которого у жителей города и туристов появится шанс бесплатно посмотреть закрытые городские пространства.

Отмечается, что данный проект создавался для того, чтобы рассказать жителям города об интереснейших событиях Северной столицы, пишет «Политэксперт».

По имеющимся данным, все экскурсии по закрытым пространствам проведут настоящие гиды.

Как отмечают многие специалисты, такой проект является уникальным, поскольку в обычные дни любители истории и архитектуры не могут попасть на закрытые площадки.

Сообщается, что записаться на экскурсию можно на официальном сайте проекта.