Появились подробности задержания вооруженных «ингерманландцев» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 ноября. «Ингерманландцев» с оружием и предметами, похожими на «Коктейль Молотова», сдал полиции житель Петербурга.

Как стало известно, 5 ноября в полицию поступило сообщение от мужчины, проживающего в доме по улице Союза Печатников. По его словам, на территории Центрального района города неизвестные лица готовят массовые беспорядки с использованием пиротехники. Он отметил, что указанные граждане перевозят пиротехнику на автомобиле красного цвета.

Данный автомобиль был обнаружен нарядом полка ППСП ГУ МВД по улице Кирочной. В нем находились трое граждан 1990, 1970 и 1969 г. р. В ходе осмотре были изъяты: предмет, похожий на составную часть от гранаты 114–63 УЗРГМ (запал), предмет, похожий на гранату РГ-42, предмет, похожий на пистолет по типу «Наган», «Револьвер», с барабаном и 9 патронами.