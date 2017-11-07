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В Ленобласти девушка ударила ножом в грудь 19-летнюю подругу из-за iPhone
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    В Ленобласти девушка ударила ножом в грудь 19-летнюю подругу из-за iPhone

    9:47  7 Ноября 2017
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    В Ленобласти девушка ударила ножом в грудь 19-летнюю подругу из-за iPhone

    Санкт-Петербург, 7 ноября. Жительница Ленинградской области ударила ножом в грудь 19-летнюю приятельницу из-за iPhone. 

    По информации Федерального агентства новостей, 5 ноября примерно в 05.00 в городе Шлиссельбурге, в своей квартире 20-летняя девушка ударила ножом подругу 1998 года рождения, а затем украла ее iPhone. 

    В Ленобласти девушка ударила ножом в грудь 19-летнюю подругу из-за iPhone

    Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. 

    В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

    Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

    Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    #ленобласть #кража #нож #iphone #петерубрг
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