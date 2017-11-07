В Ленобласти девушка ударила ножом в грудь 19-летнюю подругу из-за iPhone

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Жительница Ленинградской области ударила ножом в грудь 19-летнюю приятельницу из-за iPhone.

По информации Федерального агентства новостей, 5 ноября примерно в 05.00 в городе Шлиссельбурге, в своей квартире 20-летняя девушка ударила ножом подругу 1998 года рождения, а затем украла ее iPhone.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.