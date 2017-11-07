Петербуржец совратил свою шестилетнюю внучку

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Санкт-Петербург, 7 ноября. В Петербурге задержан местный житель, развращавший шестилетнюю внучку.

Как стало известно ФАН, вечером 6 ноября в полицию обратился рабочий ООО «А-Проект» 1983 года рождения. По его словам, в неустановленное время в квартире дома по улице Счастливая его отец 1964 г. р., который является рабочим АО «Северная верфь», совершил развратные действия в отношении его шестилетней дочери.

В настоящее время подозреваемый задержан.