Неизвестный зверски избил петербуржца и прострелил ему руку

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Санкт-Петербург, 6 ноября. Петербуржец попал в больницу в тяжелом состоянии, после того, как был сильно избит неизвестным около одного из домов по Трамвайному проспекту. Не ограничившись избиением, нападавший выстрелил в жертву из огнестрельного оружия.

Нападение произошло в ночь на понедельник, около полуночи. Как стало известно Федеральному агентству новостей, врачи городской больницы №26 диагностировали у доставленного мужчины множественные переломы костей лица, закрытую травму живота, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга — нападавший буквально не оставил на жертве живого места. Кроме того, нападавший прострелил жертве левое плечо из огнестрельного оружия.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. По этой статье преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.