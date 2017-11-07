Кокорин рассказал о целях «Зенита» после выхода в плей-офф Лиги Европы

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о цели сине-бело-голубых после выхода в плей-офф лиги Европы.

По словам 26-летнего форварда, в Лиге Европы еще необходимо победить македонский «Вардар», чтобы обеспечить себе первое место в группе, пишут «Известия».

Кроме того, «Зенит» должен реабилитироваться во внутреннем чемпионате, поскольку пришло время возвращать свои очки.

«Просто все рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке. Все-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи», — отметил Кокорин.

Нападающий также добавил, что, возможно, это и к лучшему, что «Зенит» подсел в середине чемпионата, так как есть время все исправить.