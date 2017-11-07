СМИ узнали, что скрывал под маской побитый рэпер Гнойный

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Подвергшийся избиению рэпер Вячеслав Машнов (известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС) вышел на концерт в клубе «Аврора» в маске.

Поклонники Гнойного предположили, что после нападения у него обезображено лицо. Но по данным издания «Полит Эксперт» исполнитель отделался разбитым носом. Кроме того в нападении мог пострадать купленный за 65 тысяч рублей пуховик рэпера.

Напомним, накануне популярный рэпер Вячеслав Машнов подвергся нападению на парковке ночного клуба перед собственным выступлением. Гнойный назвал напавших на него молодых людей «боевыми русичами» и подчеркнул, что продолжит заниматься творчеством без оглядки на угрозы.