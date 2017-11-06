Рэпера Гнойного в Петербурге избили семь человек

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Санкт-Петербург, 6 ноября. Неизвестные злоумышленники избили популярного рэпера Вячеслава Машнова (выступает под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС) в Петербурге. Об этом сообщила в понедельник корреспондент ФАН.

Инцидент произошел в районе парковки у клуба Aurora Concert Hall, в котором должен был состояться концерт Машнова. Хулиганы пока не были задержаны, однако на Пироговской набережной теперь дежурят полицейские.

Причины нападения выясняются.

«Нас поджидали человек семь. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава. Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи», — рассказал менеджер исполнителя Андрей Замай в интервью «Пятому каналу».

По словам Замая, нападавшие наносили удары профессионально. Несмотря на это, Вячеслав Машнов намерен выступить на концерте.