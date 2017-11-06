Рэпера Гнойного в Петербурге избили семь человек
Санкт-Петербург, 6 ноября. Неизвестные злоумышленники избили популярного рэпера Вячеслава Машнова (выступает под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС) в Петербурге. Об этом сообщила в понедельник корреспондент ФАН.
Инцидент произошел в районе парковки у клуба Aurora Concert Hall, в котором должен был состояться концерт Машнова. Хулиганы пока не были задержаны, однако на Пироговской набережной теперь дежурят полицейские.
Причины нападения выясняются.
«Нас поджидали человек семь. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава. Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи», — рассказал менеджер исполнителя Андрей Замай в интервью «Пятому каналу».
По словам Замая, нападавшие наносили удары профессионально. Несмотря на это, Вячеслав Машнов намерен выступить на концерте.