Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ
Происшествия
Рэпера Гнойного в Петербурге избили семь человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рэпера Гнойного в Петербурге избили семь человек

    20:45  6 Ноября 2017
    1565

    Рэпера Гнойного в Петербурге избили семь человек

    Санкт-Петербург, 6 ноября. Неизвестные злоумышленники избили популярного рэпера Вячеслава Машнова (выступает под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС) в Петербурге. Об этом сообщила в понедельник корреспондент ФАН.

    Инцидент произошел в районе парковки у клуба Aurora Concert Hall, в котором должен был состояться концерт Машнова. Хулиганы пока не были задержаны, однако на Пироговской набережной теперь дежурят полицейские.

    Причины нападения выясняются.

    «Нас поджидали человек семь. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава. Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи», — рассказал менеджер исполнителя Андрей Замай в интервью «Пятому каналу».

    По словам Замая, нападавшие наносили удары профессионально. Несмотря на это, Вячеслав Машнов намерен выступить на концерте.

    Автор: Алексей Громов
    #гнойный #слава кпсс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        43
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        358
        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        Деньги за дружбу: Киев лоббирует двусторонние отношения с Вашингтоном в Сенате США

        8:00   6 Ноября 2017
        936
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        25869