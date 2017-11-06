Мокрый снег и дождь обрушатся на Ленобласть во вторник

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Санкт-Петербург, 6 ноября. Мокрый снег и дождь ожидаются в Петербурге и в Ленинградской области во вторник, 7 ноября, сообщили представители пресс-службы управления МЧС РФ по региону со ссылкой на прогноз синоптиков.

В Петербурге и области 7 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Вероятность их выпадения наиболее высока на востоке города. В течение дня погода будет облачная, однако синоптики прогнозируют временные прояснения.

8 и 9 ноября в регион придут заморозки. В среду, 8 ноября, также ожидается туман. Спасатели призвали водителей и пешеходов быть осторожными, так как на дорогах возможен гололед.