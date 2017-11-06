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Пенсионер из Петербурга «выкупил» сына из тюрьмы за 200 тысяч рублей
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    Пенсионер из Петербурга «выкупил» сына из тюрьмы за 200 тысяч рублей

    15:51  6 Ноября 2017
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    Пенсионер из Петербурга «выкупил» сына из тюрьмы за 200 тысяч рублей

    Санкт-Петербург, 6 ноября. Житель Петербурга обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что некие мошенники забрали у него 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

    По словам потерпевшего, на его телефон поступил звонок с неизвестного номера. Когда он взял трубку, незнакомый голос сообщил ему, что его сын находится под стражей, а для его выкупа нужны деньги. Сначала мошенники потребовали 300 тысяч, но когда у пенсионера их не оказалось, они решили снизить планку до 200 тысяч.

    На следующий день выяснилось, что 45-летний сын потерпевшего в полном порядке, никакого ареста не производилось.

    Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.
     

    Автор: Дима Оленин
    #пенсионер #мошенничество
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