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Происшествия
Перевернувшася «Газель» завалила окорочками КАД в Петербурге
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    Перевернувшася «Газель» завалила окорочками КАД в Петербурге

    12:48  6 Ноября 2017
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    Перевернувшася «Газель» завалила окорочками КАД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 ноября. «Газель» перевернулась на юго-востоке Петербурге. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

    Как стало известно, авария произошла на 53-м км внутреннего кольца КАД. По неустановленным причинам, водитель грузовика не смог справиться с управлением. В итоге машины, нагруженная мясом птицы, завалилась на бок.

    Из-за ДТП на дороге произошел крупный затор. В данный момент на месте происшествия работают специалисты, сообщает «Инфореактор».

     

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #авария #газель
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