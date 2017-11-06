Перевернувшася «Газель» завалила окорочками КАД в Петербурге

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Санкт-Петербург, 6 ноября. «Газель» перевернулась на юго-востоке Петербурге. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно, авария произошла на 53-м км внутреннего кольца КАД. По неустановленным причинам, водитель грузовика не смог справиться с управлением. В итоге машины, нагруженная мясом птицы, завалилась на бок.

Из-за ДТП на дороге произошел крупный затор. В данный момент на месте происшествия работают специалисты, сообщает «Инфореактор».