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Синоптики рассказали петербуржцам о погоде на предстоящей неделе
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    Синоптики рассказали петербуржцам о погоде на предстоящей неделе

    11:49  6 Ноября 2017
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    Синоптики рассказали петербуржцам о погоде на предстоящей неделе

    Санкт-Петербург, 6 ноября. Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с небольших дождей и ветра. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

    Отмечается, что 6 ноября в Северной столице возможно усиление ветра до 11 метров в секунду. По данным синоптиков, в начале недели будет идти небольшой дождь, скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.

    Синоптики рассказали петербуржцам о погоде на предстоящей неделе

    В течение дня будет тепло, заморозков не предвидится. Также, по данным метеослужбы, изменение атмосферного давления в городе будет несущественным. 

    Автор: Дана Балан
    #погода #петербург #синоптики #дождь #неделя
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