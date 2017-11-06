Синоптики рассказали петербуржцам о погоде на предстоящей неделе

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Санкт-Петербург, 6 ноября. Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с небольших дождей и ветра. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что 6 ноября в Северной столице возможно усиление ветра до 11 метров в секунду. По данным синоптиков, в начале недели будет идти небольшой дождь, скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.

В течение дня будет тепло, заморозков не предвидится. Также, по данным метеослужбы, изменение атмосферного давления в городе будет несущественным.