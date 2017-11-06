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Жуткие фото тройного ДТП на Петергофском шоссе в Петербурге появились в Сети
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    Жуткие фото тройного ДТП на Петергофском шоссе в Петербурге появились в Сети

    10:26  6 Ноября 2017
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    Жуткие фото тройного ДТП на Петергофском шоссе в Петербурге появились в Сети

    Санкт-Петербург, 6 ноября. Массовое ДТП при участии трех автомобилей произошло в Петербурге. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

    По информации издания «Политэксперт», авария произошла минувшим вечером, 5 ноября, на участке Петергофского шоссе. Водитель автомобиля марки Audi по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. От удара немецкое авто отбросило на Hyundai Solaris, стоящий неподалеку.

    Информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что все участники аварии отделались легким испугом и незначительными травмами. В данный момент устанавливаются причины происшествия.

    Автор: Дима Оленин
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