Вандалы осквернили 50 могил на кладбище в Пушкине

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Санкт-Петербург, 5 ноября. Неизвестные вандалы осквернили 50 захоронений на Казанском кладбище в Пушкинском районе Петербурга. О ЧП на Гусарской улице в Пушкине сообщили в региональном главке МВД РФ.

По данным ведомства, атаке злоумышленников подверглись надгробия частных могил. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», пишет «Комсомольская правда в Петербурге».

Преступники сломали кресты, а также испачкали памятники красной и синей красками.

