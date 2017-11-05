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Общество
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Происшествия
Вандалы осквернили 50 могил на кладбище в Пушкине
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    Вандалы осквернили 50 могил на кладбище в Пушкине

    18:07  5 Ноября 2017  /обновлено: 18:07  05 Ноября 2017
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    Вандалы осквернили полсотни могил в Петербурге
    Санкт-Петербург, 5 ноября. Неизвестные вандалы осквернили 50 захоронений на Казанском кладбище в Пушкинском районе Петербурга. О ЧП на Гусарской улице в Пушкине сообщили в региональном главке МВД РФ. 

    По данным ведомства, атаке злоумышленников подверглись надгробия частных могил. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», пишет «Комсомольская правда в Петербурге».

    Преступники сломали кресты, а также испачкали памятники красной и синей красками.
     

    Автор: Алексей Громов
    #вандалы #петербург #кладбище
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