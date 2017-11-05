Пожар вспыхнул на складе с горючими веществами в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 ноября. Пожар вспыхнул на складе с горючими веществами, расположенном на улице Сердобольской в Петербурге.

По информации Федерального агентства новостей, пожар возник на складе с горючими веществами.

По данным источника, очаговое горение возникло на площади 150 квадратных метров. На место прибыли сотрудники пожарных служб, которые в настоящее время тушат пожар.

Отмечается, что пожару присвоен первый номер сложности.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.