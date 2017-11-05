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Происшествия
Пожар вспыхнул на складе с горючими веществами в Петербурге
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    Пожар вспыхнул на складе с горючими веществами в Петербурге

    14:33  5 Ноября 2017
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    Пожар вспыхнул на складе с горючими веществами в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 ноября. Пожар вспыхнул на складе с горючими веществами, расположенном на улице Сердобольской в Петербурге. 

    По информации Федерального агентства новостей, пожар возник на складе с горючими веществами.

    По данным источника, очаговое горение возникло на площади 150 квадратных метров. На место прибыли сотрудники пожарных служб, которые в настоящее время тушат пожар. 

    Пожар вспыхнул на складе с горючими веществами в Петербурге

    Отмечается, что пожару присвоен первый номер сложности. 

    В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. 

    Автор: Дана Балан
    #пожар #петербург #черная речка
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