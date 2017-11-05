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Происшествия
Петербуржец, упавший под поезд на станции метро «Нарвская», скончался в больнице
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    Петербуржец, упавший под поезд на станции метро «Нарвская», скончался в больнице

    13:43  5 Ноября 2017
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    Петербуржец, упавший под поезд на станции метро «Нарвская», скончался в больнице

    Санкт-Петербург, 5 ноября. 34-летний мужчина, упавший под поезд на станции петербургского метро «Нарвская» в субботу, скончался в больнице от полученных травм.

    В результате падения мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа, ушиб сердца и легких и тупую травму живота с повреждением внутренних органов. Медикам не удалось его спасти. В воскресенье утром мужчина скончался, сообщает портал 78.ru.

    Инцидент в петербургском метрополитене произошел в субботу. По словам очевидцев, мужчина неожиданно упал с платформы станции «Нарвская» прямо под приближающийся поезд. Машинист экстренно затормозил, однако мужчина все же оказался под поездом.

    В связи со случившимся движение поездов на первой линии петербургского метро было приостановлено в обе стороны. Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

    Автор: Алексей Громов
    #метро #нарвская
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