Двое мужчин погибли при пожаре в заброшенном доме в Карелии

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Петрозаводск, 5 ноября. Пожар в нежилом здании в Карелии унес жизни двоих мужчин.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в ночь на 5 ноября около 23:00 в поселке Золотец начался пожар в частном доме на улице Совхозной. На момент трагедии здание числилось нежилым, квартиранты были расселены.

Прибывшие на место ЧП спасатели справились с огнем спустя три часа. В сгоревшем доме обнаружили обугленные тела двух мужчин.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.