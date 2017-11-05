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Двое мужчин погибли при пожаре в заброшенном доме в Карелии
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    Двое мужчин погибли при пожаре в заброшенном доме в Карелии

    12:26  5 Ноября 2017
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    Двое мужчин погибли при пожаре в заброшенном доме в Карелии

    Петрозаводск, 5 ноября. Пожар в нежилом здании в Карелии унес жизни двоих мужчин.

    Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в ночь на 5 ноября около 23:00 в поселке Золотец начался пожар в частном доме на улице Совхозной. На момент трагедии здание числилось нежилым, квартиранты были расселены.

    Прибывшие на место ЧП спасатели справились с огнем спустя три часа. В сгоревшем доме обнаружили обугленные тела двух мужчин.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #пожар #карелия
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