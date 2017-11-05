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Пьяная девочка-подросток избила молотком пожилого кондуктора в Петербурге
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    Пьяная девочка-подросток избила молотком пожилого кондуктора в Петербурге

    12:09  5 Ноября 2017
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    Пьяная девочка-подросток избила молотком пожилого кондуктора в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 ноября. В минувшую субботу нетрезвая 17-летняя девушка с молотком напала на кондуктора автобуса в Петербурге.

    По имеющимся данным, инцидент случился в субботу примерно в 23.20 в салоне транспортного средства. По словам очевидцев, пьяная девушка несколько раз ударила 66-летнюю женщину молотком.

    Что стало причиной агрессивного поведения несовершеннолетней на данный момент неизвестно.

    Пьяная девочка-подросток избила молотком пожилого кондуктора в Петербурге

    Пострадавшего кондуктора доставили в Александровскую больницу. Девушку отправили в медицинское учреждение в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #автобус #девушка #молоток #кондуктор
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