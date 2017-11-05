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Удерживаемую в Турции девочку из Петербурга взяло под охрану генконсульство РФ
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    Удерживаемую в Турции девочку из Петербурга взяло под охрану генконсульство РФ

    12:10  5 Ноября 2017
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    Удерживаемую в Турции девочку из Петербурга взяло под охрану генконсульство РФ

    Стамбул, 5 ноября. Российское генеральное консульство в Стамбуле приняло решение взять под охрану и перевезти в безопасное место 15-летнюю девушку из Петербурга, которая вместе со своими родными попросила убежища, заявив, что отец не позволяет ей вернуться в Россию. Местонахождение школьницы Нади не раскрывается из соображений безопасности, заявили в пресс-службе консульства.

    Ранее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о доведении до самоубийства девушки, которая в видеообращении заявила, что отец «учит ее исламу» и готовит к скорому замужеству.

    Удерживаемую в Турции девочку из Петербурга взяло под охрану генконсульство РФ

    К Наде в Турцию приехали ее родная тетя и бабушка, которым удалось вместе с девочкой добраться до консульства. Они не выходили из здания консульства более 50 часов, опасаясь, что турецкая полиция может насильно вернуть девочку отцу — он обещал забрать заявление из полиции, но так и не сделал этого. Родственники заявили 78.ru, что отец намеренно удерживает девочку в Турции.

    Автор: Валентин Меликов
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