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ТРК «Международный» в Петербурге эвакуировали из-за гранаты
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    ТРК «Международный» в Петербурге эвакуировали из-за гранаты

    10:42  5 Ноября 2017
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    ТРК «Международный» в Петербурге эвакуировали из-за гранаты

    Санкт-Петербург, 5 ноября. Причиной эвакуации торгово-развлекательного комплекса «Международный» в Петербурге 4 ноября стал снаряд, «имеющий внешнее сходство с гранатой».

    В субботу в ТРК, расположенный у станции метро «Международная», была объявлена эвакуация посетителей из-за снаряда, обнаруженного в шкафчике камеры хранения в супермаркете Prisma, передает «Инфореактор».

    Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, снаряд внешне похож на гранату. В данный момент уточняется информация, был ли снаряд боевым или имитацией гранаты.

    Автор: Юлия Кошкина
    #петербург #граната #эвакуация
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