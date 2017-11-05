Стало известно, почему закрылся крупнейший планетарий в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 ноября. В субботу посетители не смогли попасть на территорию крупнейшего в мире планетария, открытого в Петербурге в креативном пространстве «Люмьер-Холл» на набережной Обводного канала. Из-за наплыва посетителей в день открытия сеансы в планетарии были перенесены на более позднее время.

Напомним, крупнейший в мире планетарий с куполом размером 37 метров открылся в Петербурге в пятницу. Уже на торжественном открытии не все купившие заранее билеты смогли попасть на сеанс в планетарии — желающих оказалось слишком много.

В администрации успокоили собравшихся, объявив, что сеансы планетария были перенесены с 11 утра на 14 часов дня — именно поэтому планетарий был закрыт на вход утром. Администрация рекомендовала посетителям спланировать визит в планетарий в другие дни недели, пообещав вернуть деньги тем, кто не смог воспользоваться заранее купленным билетом.

Планетарий «Люмьер-Холл» может по праву претендовать на звание самого крупного планетария в мире.