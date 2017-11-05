Сто лет революции: в Петербурге снова возводят баррикады и штурмуют Зимний

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В День народного единства 2017 года Россия отмечает еще и столетие Октябрьской революции. Особенный праздник в честь этой годовщины готовил, в первую очередь, Санкт-Петербург, на улицах и площадях которого и творился великий переворот сто лет назад. Осенний Фестиваль света-2017 – узнаваемый туристический бренд города на Неве – в этот раз полностью посвящен 1917 году. Спектакль в 3D-mapping проходит 4 и 5 ноября на Дворцовой площади, где в оба вечера можно бесплатно оценить творческую интерпретацию событий, потрясших Россию век назад.

Основной спектакль проекта «1917» разворачивается на Арке Главного штаба. Любимые Петербургом голоса артистов Николая Бурова и Анны Геллер озвучивают императора Николая II, революционера Владимира Ленина, все женские голоса мятежного семнадцатого года. Месяц за месяцем пролистывается страшный год: февральские хлебные бунты, первые восстания, отречение императора от престола, апрельские тезисы Ленина, пьянящая свобода и последующий экономический и военных крах, затем уже мифический и символичный штурм Зимнего и… осыпающийся пепел той страны, что погибла в революционном пламени. Действо занимает несколько минут, но зрители остаются на еще и еще и еще один сеанс, потрясенные и оглушенные зрелищем. После показа на Арке Главного Штаба спектакль перемещается на противоположную сторону, на фасад Зимнего дворца.

Во второй части спектакля организаторы Фестиваля света дали посостязаться пяти командам 3D-мейперов в лучшем признании любви к Санкт-Петербургу. Каждой дали одну площадку – роскошное барокко архитектора Растрелли, одну тему – образ Петербурга, и музыкальный трек – песню, посвященную городу. «Иностранным гостям удалось так передать дух Петербурга, что каждый петербуржец будет искренне удивлен тем, как им удалось это сделать», – обещали создатели шоу. Судя по реакции людей на площади, не обманули. Художникам достались песни Розенбаума, ДДТ, Сургановой, Басты и Бориса Гребенщикова, и каждая из них уже заранее настраивает влюбленных в свой город петербуржцев на восторженное отношение к мини-спектаклям. Ну а дальше каждой команде удалось по-своему удивить зрителей. Кому-то – невероятной сменой цветов и фактур, кому-то – игрой с пространством и объемами, кому-то – невероятной 3D «Авророй», пробивающейся сквозь фасад императорского дворца, берущей на таран старый строй царской России.

Световое шоу «1917» можно увидеть также в воскресенье, 5 ноября, с 19 до 23 часов на Дворцовой площади. В этот же вечер еще одна часть Фестиваля света пройдет на другой площадке, у главного символа революции — крейсера «Аврора». Боевой корабль впервые в мире стал полотном для 3D-mapping шоу. С 15 часов Петроградская набережная станет машиной времени – там развернется интерактивная программа, посвященная 1917 году, с актерами, реквизитом, костюмами, полевой кухней, баррикадами, листовками, суетой и шумом революционной поры. В 21 час над «Авророй» прогремит салют.