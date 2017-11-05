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Общество
Стало известно, почему закрыли планетарий в Петербурге, открытый накануне
Общество
Стало известно, почему закрыли планетарий в Петербурге, открытый накануне
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    Стало известно, почему закрыли планетарий в Петербурге, открытый накануне

    1:08  5 Ноября 2017
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    Стало известно, почему закрыли планетарий в Петербурге, открытый накануне

    Санкт-Петербург, 5 ноября. Новый планетарий в Санкт-Петербурге закрыли из-за слишком большого потока посетителей. Об этом сообщают СМИ.

    Торжественное открытие крупнейшего в мире планетария состоялось 3-го ноября. Однако день спустя руководство заведения заявило о его закрытии до конца рабочего дня. Администрация предложила гостям выбрать другой день для посещения новой достопримечательности.

    В планетарии пообещали вернуть денежные средства на билеты, купленные на 4 ноября. 

    Стало известно, почему закрыли планетарий в Петербурге, открытый накануне

    Следует отметить, что некоторые СИМ связали решение организации с уборочными работами, необходимыми после торжественного открытия.

    О закрытии планетария в Петербурге сообщалось накануне. Также стало известно о падении метеорита на Луну у кратера Клавия. Падение зафиксировали специалисты иркутского планетария, сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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