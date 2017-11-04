Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету над Эр-Риядом
Общество
Хорошего понемножку: в Петербурге закрыли открытый накануне крупнейший планетарий в мире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хорошего понемножку: в Петербурге закрыли открытый накануне крупнейший планетарий в мире

    23:07  4 Ноября 2017
    694

    Хорошего понемножку: в Петербурге закрыли открытый накануне крупнейший планетарий в мире

    Санкт-Петербург, 4 ноября. В Петербурге закрыли для посетителей крупнейший в мире планетарий, открытый 3-го ноября. Об сообщается на сайте организации в социальной сети «ВКонтакте».

    Торжественное открытие планетария состоялось при участии губернатора Георгия Полтавченко. Новая достопримечательность вызвала среди жителей города на Неве огромный интерес. Желающих оказалось так много, что уже 4-го ноября руководство приняло решение закрыть заведение, не справившись с потоком людей.

    По другой информации, заведение пришлось закрыть для проведения уборочных работ после состоявшегося накануне торжественного открытия. Администрация предложила выбрать для посещения иной день. Кроме того, в планетарии пообещали вернуть денежные средства за билеты, купленные на 4-е ноября.

    Хорошего понемножку: в Петербурге закрыли открытый накануне крупнейший планетарий в мире

    Накануне в иркутском планетарии зафиксировали падение метеорита на Луну. Уточняется, что метеорит приземлился в районе кратера Клавий. Столкновение сопровождалось яркой вспышкой, после чего образовалось облако темной пыли.

    Автор: Сергей Свазовский
    #петербург #открытие #закрытие #планетарий
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        Путин поздравил россиян с Днем народного единства

        17:17   4 Ноября 2017
        1713
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        1041
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        458
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        5230