Хорошего понемножку: в Петербурге закрыли открытый накануне крупнейший планетарий в мире

В Избранное

Санкт-Петербург, 4 ноября. В Петербурге закрыли для посетителей крупнейший в мире планетарий, открытый 3-го ноября. Об сообщается на сайте организации в социальной сети «ВКонтакте».

Торжественное открытие планетария состоялось при участии губернатора Георгия Полтавченко. Новая достопримечательность вызвала среди жителей города на Неве огромный интерес. Желающих оказалось так много, что уже 4-го ноября руководство приняло решение закрыть заведение, не справившись с потоком людей.

По другой информации, заведение пришлось закрыть для проведения уборочных работ после состоявшегося накануне торжественного открытия. Администрация предложила выбрать для посещения иной день. Кроме того, в планетарии пообещали вернуть денежные средства за билеты, купленные на 4-е ноября.

Накануне в иркутском планетарии зафиксировали падение метеорита на Луну. Уточняется, что метеорит приземлился в районе кратера Клавий. Столкновение сопровождалось яркой вспышкой, после чего образовалось облако темной пыли.