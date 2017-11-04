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Общество
Фестиваль света ограничит движение в центре Петербурга
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    Фестиваль света ограничит движение в центре Петербурга

    14:50  4 Ноября 2017  /обновлено: 14:50  04 Ноября 2017
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    Фестиваль света ограничит движение в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 4 ноября. Автомобильное движение по Дворцовому проезду Петербурга 4 и 5 ноября будет ограничено в связи с проведением традиционного «Фестиваля света».

    Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, движение транспорта по Дворцовому проезду будет закрыто в период с 18.30 по 22.30 4 и 5 ноября. В связи с этим водителям следует планировать маршрут своего передвижения заранее и отнестись к ситуации с пониманием.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге до конца ноября вводятся новые ограничения движения.

    Автор: Тимур Румянцев
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