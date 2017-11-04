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Происшествия
Серьезное ДТП парализовало движение под Петербургом
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    Серьезное ДТП парализовало движение под Петербургом

    13:58  4 Ноября 2017
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    Серьезное ДТП парализовало движение под Петербургом

    Санкт-Петербург, 4 ноября. Крупная авария произошла в Выборгском районе Ленинградской области в субботу утром. Трассу перекрыли.

    Утром 4 ноября между поселком Огоньки и городом Зеленогорск столкнулись два автомобиля и грузовик. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей. По сообщениям очевидцев, обошлось без жертв. Движение ограничено, образовалась пробка, объехать ДТП можно только по обочине.  

    На место аварии выехала дорожно-патрульная служба. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #ленобласть #авария #пробка
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