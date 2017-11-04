Серьезное ДТП парализовало движение под Петербургом

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Санкт-Петербург, 4 ноября. Крупная авария произошла в Выборгском районе Ленинградской области в субботу утром. Трассу перекрыли.

Утром 4 ноября между поселком Огоньки и городом Зеленогорск столкнулись два автомобиля и грузовик. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей. По сообщениям очевидцев, обошлось без жертв. Движение ограничено, образовалась пробка, объехать ДТП можно только по обочине.

На место аварии выехала дорожно-патрульная служба. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.