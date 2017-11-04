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Scorpions подняли российский флаг на концерте в Петербурге
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    Scorpions подняли российский флаг на концерте в Петербурге

    12:14  4 Ноября 2017
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    Scorpions подняли российский флаг на концерте в Петербурге

    Санкт-Петербург, 4 ноября. На прошедшем в пятницу концерте участники немецкой рок-группы Scorpions исполнили одну из песен на фоне российского триколора, который проецировался на экране.

    Затем «живая» версия флага России оказалась в руках у лидера группы Клауса Майне, сообщает телеканал «360». По словам организаторов концерта, акция была связана с тем, что музыканты просто очень любят Россию, всегда с радостью приезжают и выступают здесь.

    Концерт прошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 3 ноября. На него было продано около 10 тысяч билетов. Среди песен, которые Scorpions исполнили на концерте, — такие известные хиты группы, как «Still Loving You», «Always Somewhere» и «Wind Of Change».

    Автор: Татьяна Барашкова
    #концерт #триколор #scorpions #ледовый
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