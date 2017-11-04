Scorpions подняли российский флаг на концерте в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 ноября. На прошедшем в пятницу концерте участники немецкой рок-группы Scorpions исполнили одну из песен на фоне российского триколора, который проецировался на экране.

Затем «живая» версия флага России оказалась в руках у лидера группы Клауса Майне, сообщает телеканал «360». По словам организаторов концерта, акция была связана с тем, что музыканты просто очень любят Россию, всегда с радостью приезжают и выступают здесь.

Концерт прошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 3 ноября. На него было продано около 10 тысяч билетов. Среди песен, которые Scorpions исполнили на концерте, — такие известные хиты группы, как «Still Loving You», «Always Somewhere» и «Wind Of Change».