Новые ограничения движения вводят в Петербурге до конца ноября

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Санкт-Петербург, 4 ноября. О новых ограничениях для движения транспорта рассказали в ГАТИ.

Так, в Шушарах почти на весь месяц, с 6 по 30 ноября, ограничат движение в связи с монтажом ограждения. Ограничения вводятся на участке Московского шоссе от Колпинского шоссе до границы с Ленобластью. В первой половине мессяца работы не будут вестись по пятницам, субботам и будним дням с 17:00 до 20:00, а с 17 ноября - по воскресеньям, понедельникам и в будни с 6:00 до 9:00.

С 7 по 20 ноября в связи с прокладкой газопровода закроют движение транспорта по Староорловской улице у дома № 29. Часть набережной Обводного канала от Старо-Петергофского проспекта до улицы Розенштейна, включая перекрестки, будут закрыты для проезда с 7 по 18 ноября.

В Сестрорецке ограничат движение по Приморскому шоссе с 7 по 29 ноября. Здесь будут устанавливать светофор.

Более чем на полгода ограничат движение по проспекту Ленина в Красном Селе. С 7 ноября до 1 июля 2018 года здесь будут проводиться ремонтные работы.

По Новочеркасскому проспекту движение в ноябре возобновится в оба направления.