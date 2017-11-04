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Общество
Новые ограничения движения вводят в Петербурге до конца ноября
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    Новые ограничения движения вводят в Петербурге до конца ноября

    9:01  4 Ноября 2017
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    Новые ограничения движения вводят в Петербурге до конца ноября

    Санкт-Петербург, 4 ноября. О новых ограничениях для движения транспорта рассказали в ГАТИ.

    Так, в Шушарах почти на весь месяц, с 6 по 30 ноября, ограничат движение в связи с монтажом ограждения. Ограничения вводятся на участке Московского шоссе от Колпинского шоссе до границы с Ленобластью. В первой половине мессяца работы не будут вестись по пятницам, субботам и будним дням с 17:00 до 20:00, а с 17 ноября - по воскресеньям, понедельникам и в будни с 6:00 до 9:00.

    С 7 по 20 ноября в связи с прокладкой газопровода закроют движение транспорта по Староорловской улице у дома № 29. Часть набережной Обводного канала от Старо-Петергофского проспекта до улицы Розенштейна, включая перекрестки, будут закрыты для проезда с 7 по 18 ноября.

    В Сестрорецке ограничат движение по Приморскому шоссе с 7 по 29 ноября. Здесь будут устанавливать светофор.

    Более чем на полгода ограничат движение по проспекту Ленина в Красном Селе. С 7 ноября до 1 июля 2018 года здесь будут проводиться ремонтные работы.

    По Новочеркасскому проспекту движение в ноябре возобновится в оба направления.

    Автор: Юлия Кошкина
    #петербург #дороги #ограничения
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