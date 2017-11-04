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Праздничные выходные в Петербурге начнутся с мороси и тумана
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    Праздничные выходные в Петербурге начнутся с мороси и тумана

    8:49  4 Ноября 2017  /обновлено: 8:51  04 Ноября 2017
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    Праздничные выходные в Петербурге начнутся с мороси и тумана

    Санкт-Петербург, 4 ноября. Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшие дни.

    Праздничные выходные в Северной столице начнутся с облачной погоды и тумана. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в субботу ночью будет прохладно, туман, но уже днем станет несколько теплее. Во второй половине дня возможны небольшие дожди и морось.

    МЧС предупреждает водителей о сильном тумане и скользкой дороге и необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

    Напомним, на неделе Главный синоптик Петербурга обещал, что горожан ждут теплые выходные.

    Автор: Юлия Кошкина
    #погода #петербург
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