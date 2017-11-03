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Власти Петербурга выделят 31 миллион рублей на ремонт улицы Турку
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    Власти Петербурга выделят 31 миллион рублей на ремонт улицы Турку

    22:11  3 Ноября 2017
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    Власти Петербурга выделят 31 миллион рублей на ремонт улицы Турку

    Санкт-Петербург, 3 ноября. Власти Петербурга ищут подрядчика, который возьмется за выполнение первого этапа капитального ремонта улицы Турку во Фрунзенском районе Северной столицы. Дирекция транспортного строительства объявила электронный аукцион, победитель которого получит право на проведение ремонта улицы Турку.

    Согласно информации представленной на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 31,38 миллиона рублей. Исполнителю госконтракта предстоит спроектировать и выполнить дорожный ремонт, а также последующее благоустройство участка улицы Турку длиной 501 метр. Заявки для участия в аукционе принимаются до 19 ноября. Победитель будет определен 24 ноября.

     

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #ремонт #турку
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